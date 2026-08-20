Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Египта и Саудовской Аравии Бадром Абделати и Фейсалом бин Фарханом в рамках дипломатических контактов по последним событиям в регионе. Об этом Фидан сообщил на своей странице в турецкой социальной сети NSosyal.

«В ходе переговоров мы обсудили возникающие трудности в реализации мирного плана по Газе и шаги, которые можем предпринять», — написал Фидан.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также сообщил об обсуждении последних событий в Сирии. Стороны вновь подтвердили твердую поддержку усилиям по установлению мира и стабильности в стране.

Кроме того, участники переговоров затронули ситуацию в Ормузском проливе и итоги продолжающегося диалога между сторонами, вовлеченными в противостояние.

«Как три братские страны нашего региона, желающие мира и процветания, мы продолжим укреплять наше сотрудничество и координацию во всех областях», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.