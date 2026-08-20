Стоимость фрахта нефтяных танкеров достигла максимального уровня с 2008 года, следует из данных судового брокера Braemar, которые приводит Financial Times.

Цена новых и современных танкеров с небольшим сроком эксплуатации в крупнейшем классе в последнем квартале превысила $130 млн. Одновременно ставки годового фрахта супертанкеров также поднялись до рекордных значений.

Рост цен во многом поддерживают страны – экспортеры нефти, которые стремятся сформировать собственный флот для перевозки сырья. Особенно заметно это отражается на стоимости доступных подержанных судов.

Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) и Kuwait Petroleum Corp организовали челночную схему перевозки нефти из Персидского залива через пролив к танкерам, ожидающим груз на другой стороне. В августе ADNOC приобрела шесть супертанкеров и пять крупных газовозов за $1,3 млрд.

Саудовская судоходная компания Bahri увеличила свой флот до рекордных 107 судов. Саудовская Aramco, в свою очередь, предложила азиатским покупателям партии нефти, перевозимой через пролив, что, как пишет FT, может свидетельствовать о намерении компании присоединиться к производителям, использующим челночные рейсы.