Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлос опроверг сообщения о том, что принял ислам после свадьбы с марокканкой Сухейлой аль-Тахири.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что футболист якобы произнёс шахаду на встрече с шейхом Джихадом Хамадой в Сан-Паулу.

«Я глубоко уважаю ислам, но слухи о моём обращении не соответствуют действительности», — заявил Карлос.

По его словам, на свадьбе прошли как католическая церемония, соответствующая традициям его семьи, так и обряды, связанные с религиозными убеждениями супруги.