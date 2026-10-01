Разведка Южной Кореи заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын страдает крайней степенью ожирения.

Об этом сообщает AFP.

По утверждению спецслужб, вес главы КНДР превышает 140 килограммов. Вкупе с пристрастием к курению у него сохраняется высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, признает разведка, Ким не испытывает трудностей с физической активностью, включая подъем по лестнице.