Разведка Южной Кореи заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын страдает крайней степенью ожирения.
Об этом сообщает AFP.
По утверждению спецслужб, вес главы КНДР превышает 140 килограммов. Вкупе с пристрастием к курению у него сохраняется высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом, признает разведка, Ким не испытывает трудностей с физической активностью, включая подъем по лестнице.
«По оценке врачей, признаков проблем со здоровьем нет, учитывая тщательное наблюдение со стороны его лечащей медицинской команды», — резюмировали в Сеуле.