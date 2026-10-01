Федеральный суд США приостановил казнь Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы, всего за несколько часов до исполнения приговора, сообщает The New York Times.

Пайк была приговорена к смертной казни в 1995 году за убийство одноклассницы. Если бы приговор привели в исполнение, она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

Судья Джейн Странч постановила временно остановить исполнение приговора, чтобы изучить новые доводы защиты.

«Интересы правосудия и неотвратимость предстоящей казни Пайк вынуждают приостановить исполнение приговора на короткий срок, чтобы должным образом проанализировать полностью представленные сторонами аргументы», – отметила Странч.

Адвокаты Пайк настаивают, что во время предыдущего разбирательства суд не учел обстоятельства ее детства, в том числе пережитое насилие.

Апелляционный суд США также решил взять паузу, чтобы рассмотреть новые аргументы защиты. Тем временем офис генерального прокурора Теннесси Джонатана Скрметти обратился в Верховный суд США с требованием отменить приостановку. В прокуратуре заявили, что будут «выступать за исполнение законно назначенного наказания».