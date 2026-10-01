Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила выставки ADEX-2026 и Securex Caspian-2026 в Баку, где ознакомилась с новыми технологиями и возможностями сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщило американское посольство.

«Временная поверенная в делах Эми Карлон посетила 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX-2026 в Баку. Она вместе с американскими, азербайджанскими и международными партнерами ознакомилась с новыми технологиями и возможностями сотрудничества в сферах обороны и безопасности», – говорится в сообщении диппредставительства в соцсети X.

В посольстве отметили, что нынешняя ADEX привлекает внимание широким участием американских компаний.

«На выставке представлены американские компании оборонной промышленности, в том числе впервые участвующие, а также такие американские компании, как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Ondas, SIG SAUER, Vantor, Persistent Systems, Motorola, L3Harris, Curtiss-Wright и Space Eyes», – говорится в публикации.

В дипмиссии также подчеркнули, что США и Азербайджан продолжают развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности в рамках Хартии стратегического партнерства.