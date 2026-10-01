Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы избавились от «идеологических клоунов», а на их место пришли «патриотичные ковбои».

«Идеологические клоуны ушли. На их место пришли патриотичные ковбои – плюс тестирование уровня тестостерона», – заявил Хегсет.

По его словам, одновременно увеличился набор чернокожих военнослужащих и женщин, несмотря на отказ от квот. Министр добавил, что ВС США снизилось число случаев сексуального насилия и самоубийств.

Комментируя ситуацию с Николасом Мадуро, Хегсет заявил, что США сделали именно то, к чему призывал венесуэльский лидер.