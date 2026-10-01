В Ясамальском районе Баку будут введены плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает со ссылкой на ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, ограничения будут применены на время ремонтных работ.

Так, с 10:00 до 13:00 света не будет у абонентов на улицах Бахтияра Вахабзаде, Мухаммеда Хусейна Шахрияра, Сулеймана Дадашова, Шафаята Мехдиева и жилого массива Вторая Алатава.