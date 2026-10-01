Рейсы Flydubai из ОАЭ в Израиль приостановят на шесть дней после инцидента на борту самолета, летевшего в Тель-Авив, сообщает 12-й канал.

Ограничение вступит в силу утром 1 октября. На этот период рейсы из ОАЭ в Тель-Авив вместо Flydubai будут выполнять израильские авиакомпании, а меры безопасности на самолетах усилят.

По данным телеканала, решение согласовано с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который 30 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Утром, 30 сентября, стало известно о захвате самолета авиакомпании Flydubai, следовавшем из ОАЭ в Израиль. Второй пилот схватил нож и ранил командира воздушного судна, затем направил самолет в землю, чтобы устроить авиакатастрофу. Его обезвредили пассажиры и два пилота, которые находились не при исполнении служебных обязанностей.