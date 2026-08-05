Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу со старшим советником специального посланника США Арье Лайтстоуном, в ходе которой стороны обсудили реализацию проекта TRIPP.

Во встрече также принял участие председатель Фонда транскаспийских предприятий Константин Соколов.

Как сообщили в МИД Армении, собеседники подчеркнули, что установившийся мир между Арменией и Азербайджаном открывает возможности для максимального раскрытия экономического и транспортного потенциала региона.

Кроме того, стороны рассмотрели возможные шаги, направленные на дальнейшее укрепление мира, развитие регионального сотрудничества и продвижение инициатив в рамках проекта TRIPP.