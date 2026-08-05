В Азербайджане 5 августа отмечают День Военно-морского флота (ВМФ).

ВМФ Азербайджана ведет свою историю с 1919 года, когда они были сформированы в период существования Азербайджанской Демократической Республики. Летом того же года британские войска, покидая Баку, передали азербайджанскому правительству управление городским портом, а также часть военных кораблей. На их основе была создана Каспийская военная флотилия Азербайджана, что стало важным шагом в обеспечении защиты морских границ страны.

В конце 1919 года азербайджанская военная миссия во главе с генералом Ибрагим ага Усубовым закупила за рубежом для флота шесть однопушечных эсминцев, 12 катеров-истребителей, шесть подводных лодок, 92 корабельных орудия, 10 береговых орудий, установки беспроводного телеграфа и другое оборудование.

Летом 1919 года правительство Азербайджана пригласило в страну российского адмирала Исламова тюркского происхождения, участника экспедиции к Северному полюсу, для оказания помощи в создании национального флота. Командование военными кораблями «Астрабад», «Карс» и «Ардахан» было передано азербайджанским капитанам.

Однако планы по дальнейшему развитию флота, укреплению его материально-технической базы и подготовке специалистов не удалось реализовать из-за апрельской оккупации. После установления власти большевиков Азербайджанская военная флотилия была расформирована.

После распада СССР в Азербайджане появились условия для восстановления собственных ВМС.

7 апреля 1992 года были созданы штаб Военно-морских сил Азербайджанской Республики, а также рота охраны и обеспечения. Азербайджану передали 25% Каспийской военной флотилии и Высшее военно-морское училище.

26 июня 1992 года на сторожевом корабле «Бакылы» был поднят государственный флаг Азербайджана, что стало одним из ключевых событий в истории возрождения национального флота.

Решением Кабинета министров от 15 июля 1996 года на базе Бакинского морского училища была создана Азербайджанская государственная морская академия – первое в стране высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке морских кадров.

Согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева, подписанному в 1996 году, ежегодно 5 августа в Азербайджане отмечается День Военно-морских сил.