Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для выдворения мигрантов из страны, в который вошли участие в несанкционированных акциях, «дискредитация» российской армии, хулиганство и ряд правонарушений, связанных с экстремизмом, сообщает ТАСС.

Сразу в нескольких статьях Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) появились новые положения, предусматривающие штрафы и административное выдворение иностранных граждан за совершение ряда нарушений. Если ранее такая мера наказания применялась по 22 статьям КоАП, то после вступления изменений в силу их число увеличилось до 45.

В перечень оснований для выдворения вошли, в частности, участие в несанкционированных митингах, «дискредитация» российских вооруженных сил, призывы к санкциям против России и ее граждан, а также публичные заявления о действиях, которые российские власти считают нарушением территориальной целостности страны.

Кроме того, иностранцам может грозить выдворение за нарушения требований режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции или военного положения, стрельбу в запрещенных местах, создание препятствий для движения транспорта, неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, мелкое хулиганство, дискриминацию и нарушения при пересечении границы.

Также новые нормы распространяются на ряд правонарушений, связанных с так называемым экстремизмом и распространением запрещенной информации. В частности, речь идет об осквернении религиозных символов, возбуждении ненависти или вражды, пропаганде экстремистской и нацистской символики, изготовлении и распространении экстремистских материалов, использовании аудиовизуальных сервисов для распространения призывов к терроризму, а также злоупотреблении свободой СМИ для публикации информации, которую российские власти считают опасной.