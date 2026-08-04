Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф обсудил с руководителем отдела внешних связей и развития нового бизнеса BYD Петером Сийярто перспективы сотрудничества в сфере зеленой энергетики и внедрения технологий возобновляемых источников энергии в промышленности, сообщает SOCAR.

В ходе встречи представители компаний рассмотрели программу SOCAR по развитию зеленой энергетики, включая проекты в области возобновляемых источников энергии, реализуемые совместно с партнерами.

Стороны обменялись мнениями о возможностях применения современных технологических решений, интеграции технологий ВИЭ в производственные процессы, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

SOCAR реализует проекты в области возобновляемой энергетики в рамках курса на расширение присутствия в низкоуглеродной энергетике и внедрение новых технологий.