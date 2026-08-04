Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону международную обстановку, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине, при этом российский лидер высоко оценил усилия Бразилиа по содействию урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», – говорится в сообщении российской стороны.

Путин в разговоре «выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта».

«Лидеры подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов. Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия», – отмечается в сообщении.

Лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений, уделив особое внимание расширению и диверсификации взаимной торговли.