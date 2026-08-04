Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в июле задержала свыше 46 тыс. нелегальных мигрантов, что стало максимальным месячным показателем с начала второго президентского срока Дональда Трампа, сообщает CBS News со ссылкой на внутренние документы ведомства.

По данным CBS News, в настоящее время под стражей ICE находятся около 68 тыс. человек. Для сравнения, в июне были задержаны 43 тыс. нелегальных мигрантов.

Как отмечает телеканал, Иммиграционная и таможенная полиция США значительно расширила географию своих операций. Задержания проходят в аэропортах, офисах иммиграционной службы и населенных пунктах по всей стране. По данным CBS News, в июле темпы работы ведомства еще больше возросли после того, как Белый дом потребовал довести число задержаний до 2 тыс. в день.

В последние недели широкий общественный резонанс вызвали задержания, которые сотрудники ICE в штатском проводили у выходов на посадку и стоек регистрации в аэропортах. Такие операции стали возможны после расширения сотрудничества ведомства с Управлением транспортной безопасности. Кроме того, администрация Трампа увеличила число категорий мигрантов, подлежащих задержанию и депортации, в том числе лишив статуса временной защиты более 300 тыс. выходцев из Гаити.

«С начала второго срока Трампа страну покинули более 3 млн нелегальных мигрантов, включая около 2,2 млн случаев добровольной депортации. На 12 июля было депортировано более 985 тыс. и арестовано более 1 млн нелегальных мигрантов», – говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США, пишет CBS News.