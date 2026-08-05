Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не смогут автоматически получать статус временной защиты в странах Евросоюза, соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В документе Совета ЕС о продлении временной защиты для украинцев, покинувших страну из-за конфликта, содержатся новые требования для военнообязанных граждан Украины, которые впервые будут обращаться за предоставлением такого статуса.

Согласно решению, срок действия временной защиты продлевается еще на один год – до 4 марта 2028 года. Новые положения вступят в силу 5 августа.

При этом документ уточняет условия для новых заявителей. Временная защита не будет предоставляться лицам, которые не смогут подтвердить выполнение воинской обязанности в соответствии с законодательством Украины.

В Совете ЕС пояснили, что данное требование связано с текущими оборонными потребностями Украины. Для подтверждения выполнения воинских обязанностей страны Евросоюза смогут запрашивать соответствующие документы или иные подтверждающие материалы.

Новые нормы будут применяться только к заявлениям, поданным после вступления решения в силу. Они не распространяются на украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС и непрерывно сохраняют этот статус.