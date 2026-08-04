Открытие новой станции Бакинского метрополитена «B-4», которое ранее планировалось в 2026 году, вероятнее всего, состоится в 2027 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, строительство станции вышло на завершающий этап. В настоящее время продолжаются отделочные работы, ведется монтаж архитектурных элементов, а также установка и наладка инженерных систем.

Мамедов отметил, что основная часть работ по монтажу эскалаторов, лифтов, электрической подстанции, вентиляционного оборудования и водонасосных установок уже завершена. На установленном оборудовании начались пусконаладочные работы.

Кроме того, в тоннелях между станциями «8 Ноября» и «B-4» смонтированы система освещения и контактный рельс, обеспечивающий движение поездов. Сейчас специалисты готовятся к подаче напряжения и продолжают установку систем безопасности и управления движением.

До конца текущего года планируется полностью завершить строительные и инженерные работы, после чего станцию подготовят к вводу в эксплуатацию.

Отвечая на вопрос о сроках открытия, представитель метрополитена отметил, что ввод станции в эксплуатацию ожидается после завершения всех необходимых работ — ориентировочно в конце 2026-го или начале 2027 года. При этом наиболее вероятной датой открытия он назвал 2027 год.