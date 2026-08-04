Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) запускает 6 новых экспресс-автобусных маршрутов в связи с временным прекращением движения поездов между станциями «28 Мая» и «Низами» из-за строительных работ.

Автобусы будут курсировать с 06:00 до 00:00.

Новые маршруты свяжут станции метро «Элмляр Академиясы» — «28 Мая» (маршрут M1), «Иншаатчылар» — «Низами» — «28 Мая» (M2), «20 Января» — «Низами» — «28 Мая» (M3), «20 Января» — «Короглу» (M4), «20 Января» — «Гянджлик» (M5) и «Элмляр Академиясы» — «Гянджлик» (M6).

Кроме того, увеличено количество автобусов на маршрутах 2, 6, 7А, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88А, 93, 133, 165, 199 и 202, интервалы движения будут сокращены.

Информацию об альтернативных маршрутах можно получить через приложение «AYNA MaaS».

У станций метро «28 Мая», «20 Января», «Иншаатчылар» и «Элмляр Академиясы» будут дежурить волонтеры для помощи пассажирам.