Правительство Великобритании продолжит досрочное освобождение заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах страны, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем в соцсети X.

По его словам, исключение из новых правил будет сделано для осужденных за изнасилование и тяжкие преступления против детей. Бернэм возложил ответственность за нынешнее положение дел на Консервативную партию, которая находилась у власти с 2010 по 2024 год.

«Теперь система практически достигла своего предела. Есть риск того, что новые правонарушители не смогут своевременно быть заключены в тюрьму», – написал он.

Бернем отметил, что «понимает и разделяет гнев и тревогу» жертв преступников, освобождаемых раньше установленного срока, однако отказаться от действующей программы невозможно из-за угрозы переполнения тюрем.

«Подобный исход подверг бы общество огромному риску. Полиция не смогла бы производить задержания. Суды не смогли бы отправлять новых правонарушителей в тюрьму. Наша система правосудия оказалась бы парализована», – указал премьер.

Он также сообщил, что власти усилят контроль за заключенными после их досрочного освобождения.

Глава правительства также пообещал «раз и навсегда разрешить тюремный кризис», указав, что не намерен оставлять эту проблему своим преемникам. Он сообщил о планах реализовать крупнейшую со времен викторианской эпохи программу строительства тюрем, в рамках которой к 2031 году в стране должно появиться 14 тыс. новых мест.