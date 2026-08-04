Саудовская Аравия предпринимает дипломатические шаги для предотвращения нового обострения конфликта с йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, представители Саудовской Аравии ведут переговоры с хуситами при посредничестве Омана. Одновременно Эр-Рияд готовится к возможному военному сценарию на случай, если дипломатические усилия не приведут к результату.

Американские чиновники, как отмечает Bloomberg, в частном порядке призвали Саудовскую Аравию не прибегать к масштабным военным действиям в ответ на атаки хуситов по судам в Красном море. По их оценке, эскалация может привести к дальнейшим сбоям в международном судоходстве и усилить давление на энергетические рынки.

Кроме того, по данным агентства, обострение ситуации с хуситами может еще сильнее вовлечь Эр-Рияд в противостояние с Ираном.