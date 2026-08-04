Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут нынешние позиции в секторе Газа до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

«Мы не уйдем с действующих позиций, пока ХАМАС не будет полностью ликвидирован», – заявил Нетаньяху.

По его словам, президент США Дональд Трамп и его команда считают, что смогут добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.

Премьер также сообщил, что Белый дом направил Израилю проект предложений по данному вопросу, однако израильская сторона с ним не согласилась.

«Это не наш проект. Мы прислали свои комментарии. Кстати, мы прислали свои комментарии до того, как началась информационная кампания по этому вопросу. Это наша позиция. И мы твердо стоим на своих интересах», – сказал Нетаньяху.