В селе Хмельницкое под аннексированном Севастополем военный открыл стрельбу по сослуживцам и мирным жителям. В результате происшествия погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

По предварительным данным назначенных РФ властей аннексированного города, сначала военнослужащий застрелил одного сослуживца и ранил еще одного. После этого он открыл огонь по местным жителям.

Жертвами нападения стали трое гражданских — мужчины 71 и 59 лет, а также 64-летняя женщина. Еще три мирных жителя получили ранения.

Нападавший был задержан. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются.