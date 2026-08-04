Иран и Оман работают над созданием нового маршрута через Ормузский пролив, который должен учитывать интересы обеих сторон, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источник.

«Предлагаемый центральный коридор представляет собой практичное и законное решение. Как только этот коридор начнет работать, функционирование северного и южного маршрутов будет прекращено», – заявил источник телеканала.

По его словам, изменение схемы движения судов связано с необходимостью пересмотра порядка судоходства в регионе, чтобы Ормузский пролив больше не мог использоваться как инструмент давления на Иран.

Источник также утверждает, что президент США Дональд Трамп пытается вмешаться в переговоры между Ираном и Оманом, чтобы приписать себе заслугу в достижении возможного соглашения между Маскатом и Тегераном. По его мнению, такие действия лишь осложняют переговорный процесс и затягивают заключение договоренностей.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что о договоренностях по полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе могут объявить в ближайшие часы.