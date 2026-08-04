В Южной Корее задержали восемь студентов-активистов, которые проникли на американскую военную авиабазу в городе Пхёнтхэк, расположенном примерно в 60 км к югу от Сеула, сообщает агентство Yonhap.

Студенты проникли на территорию авиабазы К-55 Осан через главные ворота. Шесть активистов смогли попасть внутрь объекта, где начали скандировать антиамериканские лозунги, в том числе «Давайте уничтожим 7-ю воздушную армию США». Еще двое были остановлены у входа.

Военнослужащие Вооруженных сил США в Корее (USFK) задержали участников акции на месте и затем передали их южнокорейским правоохранительным органам.

Причины проникновения на территорию базы сразу не уточнялись. Позже студенческий союз KPUSU заявил в социальных сетях, что USFK якобы препятствует реализации проекта по созданию кластера полупроводниковых компаний в городе Кванджу на юго-западе страны, и призвал власти освободить задержанных.