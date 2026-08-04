Руководство НАТО на протяжении многих лет вводило в заблуждение Грузию и Украину, обещая им членство в альянсе, хотя на самом деле не планировало принимать эти страны, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«В течение всех этих лет такие страны, как Грузия, Украина, обманывали, что двери НАТО открыты, однако на самом деле мы все понимаем, какая данность образовалась. Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено», – сказал Каладзе.

Заместитель председателя комитета парламента Грузии по вопросам интеграции с Европой Торнике Пагава заявил, что в случае окончательного отказа НАТО от приема страны в альянс Тбилиси придется придерживаться многовекторного курса.

«Страны–члены НАТО, в том числе Франция, Британия, сами говорят, что НАТО не планирует расширяться на Восток. В том случае, если сама НАТО не будет готова ко всему этому, мы должны будем проводить многовекторную политику», – пояснил Пагава в интервью журналистам.

Накануне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не видит перспектив вступления страны в НАТО в ближайшей перспективе и призвал сосредоточиться на создании альтернативных форматов безопасности.