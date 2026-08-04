Финляндия приблизилась к запуску первого в мире хранилища для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива – Центр радиационной и ядерной безопасности страны (STUK) одобрил проект подземного комплекса Onkalo и рекомендовал выдать ему эксплуатационную лицензию, сообщает Helsingin Sanomat.

Подземный комплекс Onkalo компания Posiva строит на территории АЭС «Олкилуото» в муниципалитете Эурайоки. Объект предназначен для долгосрочного хранения отработанного ядерного топлива, которое планируется размещать в специальных подземных хранилищах.

«На основании проведенной всесторонней оценки мы можем заключить, что требования безопасности для выдачи эксплуатационной лицензии выполнены. Это один из самых значимых шагов в истории Финляндии и всей ядерной отрасли», – заявил генеральный директор STUK Петтери Тииппана.

Ожидается, что объект сможет начать прием отработанного топлива в конце 2026 года или начале 2027-го. Хранилище разместят в гранитной породе на глубине около 430 метров. В нем планируется захоронить около 6,5 тыс. тонн урана с пяти финских реакторов – трех на АЭС «Олкилуото» и двух на АЭС «Ловииса».

Отработанное топливо будут помещать в герметичные капсулы из чугуна с медным покрытием, которые затем разместят в специальных подземных нишах и изолируют с помощью бентонитовой глины. После заполнения тоннели будут закрыты, а отходы останутся изолированными от окружающей среды как минимум на 100 тыс. лет.

Проект рассчитан примерно на 100 лет эксплуатации. Его строительство началось в 2004 году и финансируется финскими энергетическими компаниями Teollisuuden Voima (TVO) и Fortum.

По финскому законодательству, в Onkalo разрешено размещать только ядерные отходы, произведенные в стране. Ввоз отходов из других государств запрещен.