Двадцать пять американских штатов подали иск против администрации президента Дональда Трампа из-за новых пошлин, которые фактически заменяют меры, ранее отмененные Верховным судом США, сообщает Associated Press.

В прошлом месяце США ввели двузначные тарифы в отношении 59 стран и Евросоюза, обвинив их в недостаточных мерах по борьбе с импортом продукции, произведенной с использованием принудительного труда. Новые пошлины начали действовать сразу после окончания срока временных тарифов, введенных администрацией Трампа после решения Верховного суда.

«После проигрыша в Верховном суде администрация снова пытается незаконно повысить налоги для американских семей и бизнеса с помощью нового раунда тарифов», – заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Иск поддержали 25 штатов, включая Аризону, Калифорнию, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Кентукки, Массачусетс, Мэриленд, Мэн, Мичиган, Миннесоту, Неваду, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северную Каролину, Орегон, Пенсильванию, Род-Айленд, Вирджинию, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

Трамп заявляет, что повышение тарифов позволит укрепить американскую промышленность. В прошлом году он пересмотрел многолетний торговый курс США, направленный на снижение пошлин и расширение свободной торговли, и ввел ограничения практически на весь импорт. В качестве правового основания президент использовал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), утверждая, что торговый дефицит страны создает угрозу национальной безопасности.

В феврале Верховный суд США постановил, что данный закон не предоставляет президенту права вводить тарифы. После этого администрация была вынуждена вернуть импортерам средства, выплаченные в виде пошлин.

Позднее Трамп ввел временные глобальные тарифы в размере 10%, срок действия которых завершился 24 июля. После этого администрация перешла к использованию другого механизма – раздела 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить пошлины и иные ограничительные меры против стран, нарушающих принципы справедливой торговли. Новые тарифы на товары, связанные с использованием принудительного труда, составляют от 10% до 12,5% и распространяются на страны, обеспечивающие 99% американского импорта.