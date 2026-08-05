Вооруженные силы Китая впервые продемонстрировали в видеоролике возможности авиации по нанесению ядерного удара, сообщает газета China Daily.

Армия Китая показала нанесение удара по корабельной группировке условного противника в рамках смоделированного боевого сценария.

Как отмечает издание, на опубликованных кадрах, предположительно, запечатлен стратегический бомбардировщик Xian H-6N, сопровождаемый двумя истребителями J-20 и оснащенный авиационной баллистической ракетой JL-1.

«Китайские военные впервые продемонстрировали работу своей системы воздушного ядерного удара», – говорится в сообщении.