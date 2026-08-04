В Азербайджане утверждены правила эксплуатации охранной зоны железной дороги. Соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Согласно документу, охранная зона охватит территорию шириной 11 метров по обе стороны железнодорожного полотна. Там вводится спецрежим, куда доступ будет возможен только через спецпроходы.

Правила также предусматривают установку защитных ограждений высотой до 2,2 метра, размещение предупреждающих знаков и круглосуточное видеонаблюдение.

Документ также устанавливает ряд ограничений. В частности, в пределах охранной зоны запрещается:

• проводить работы, которые могут препятствовать безопасной эксплуатации железной дороги;

• содержать сельскохозяйственных животных;

• передавать земельные участки в пользование физическим и юридическим лицам;

• выращивать овощи и бахчевые культуры;

• использовать территорию в качестве пастбищ;

• использовать землю для любых целей, не связанных с железнодорожным транспортом.

Кроме того, запрещается размещение зданий и сооружений, не относящихся к железнодорожной инфраструктуре, включая модульные и временные конструкции, а также проведение земляных работ и добыча песка, глины и других строительных материалов.

Отдельно урегулирован порядок допуска сторонних организаций для проведения ремонтно-восстановительных работ. Въезд людей и техники в охранную зону будет возможен только с согласия ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Для получения разрешения необходимо подать заявление в бумажной или электронной форме, указав характер работ, список участников и сведения о транспортных средствах. ADY обязано рассмотреть обращение в течение одного рабочего дня и уведомить заявителя о принятом решении — согласовании или отказе.