Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одобрил проведение новых операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем главы СБУ Александром Покладом.

Каких именно действий касаются утвержденные операции, Зеленский не уточнил. В публикации также не приводятся детали их целей, сроков или формата проведения.

Ранее, в июне, украинский лидер заявлял об утверждении «40-дневной операции влияния» против России, однако тогда также не раскрыл, что именно подразумевается под этим названием.

После этого украинские беспилотники значительно активизировали атаки на российскую инфраструктуру, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и склады маркетплейса Wildberries.