Станция бакинского метро «Низами» продолжит работу и не будет закрыта на ремонт эскалаторов в ближайшие 10–11 месяцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в рамках проекта по разделению Красной и Зеленой линий замена эскалаторов на станции «Низами» не предусмотрена.

Мамедов отметил, что установленный заводом-изготовителем срок технической эксплуатации эскалаторов истекает в конце текущего года. Однако для обеспечения бесперебойной работы станции будет создана специальная техническая комиссия, которая рассмотрит вопрос о продлении срока их эксплуатации.

«До завершения проекта разделения линий станция «Низами» будет полностью функционировать и обслуживать пассажиров», — подчеркнул представитель метрополитена.

Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил, что в течение ближайших 10–11 месяцев закрытие станции на ремонт не планируется.