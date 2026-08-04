Предложенное Ирану соглашение по Ормузскому проливу предусматривает, что все торговые суда будут заходить в Персидский залив через территориальные воды исламской республики, сообщает The Wall Street Journal.

Тегерану предложили соглашение, в соответствии с которым торговые суда будут входить в Персидский залив по коридору, проходящему вдоль побережья Ирана, а выходить из него – по маршруту через территориальные воды Омана. При этом плата за выход из Персидского залива взиматься не будет, пишет издание.

По данным газеты, иранская сторона потребовала предоставить ей право взимать сборы за проход судов, а также гарантии отказа от возобновления атак, снятия американской морской блокады и смягчения санкций в отношении экспорта иранской нефти. США и страны Ближнего Востока, как отмечает издание, отвергли требование о введении сборов и, в свою очередь, добиваются гарантий того, что со стороны Тегерана не будет исходить угроз.

По информации WSJ, некоторые представители Корпуса стражей исламской революции заявили посредникам, участвующим в переговорах, что Иран не согласится на сделку без права контролировать Ормузский пролив. Они также подчеркнули, что Тегеран готов при необходимости вести боевые действия на протяжении нескольких месяцев.

Как отмечает газета, в случае достижения договоренностей по Ормузскому проливу следующим этапом станет восстановление действия меморандума о взаимопонимании. Кроме того, Пакистан предложил провести на своей территории новый раунд переговоров между Ираном и США.