Тысячи жителей Газы приняли участие в похоронах 112 палестинцев, сообщают палестинские СМИ.

Тела погибших были недавно извлечены из-под завалов спустя почти три года после авиаудара.

Погибших, среди которых были дети, женщины, мужчины и пожилые люди, похоронили на кладбище Шейха Шаабана в центре города.

Местные жители отмечают, что эти похороны стали одними из крупнейших в современной палестинской истории. Среди захороненных — 44 ребенка, 37 женщин, 23 пожилых человека и семь людей с инвалидностью.

По данным палестинской стороны, общее число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года составляет почти 74 тыс. человек.