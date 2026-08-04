Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном по восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе, отметив при этом, что окончательное соглашение пока не достигнуто.

«Достаточно сказать, что был достигнут прогресс, но они еще не привели к окончательному решению», – отметил он, говоря о переговорах.

Он выразил надежду, что «это произойдет очень скоро».

Госсекретарь уточнил, что консультации с участием Ирана и Омана направлены на то, чтобы «больше судов могло безопасно проходить (через пролив) в краткосрочной перспективе». При этом Рубио заявил, что «пролив открыт», добавив, что «через пролив осуществляются поставки нефти прямо сейчас».

Рубио также отметил, что восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив остается главной целью США на данном этапе. По его словам, после этого переговоры с Тегераном будут сосредоточены на вопросах, связанных с ядерной программой Ирана.