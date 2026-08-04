Иран рассматривает возможность привлечения европейских стран к проведению работ по разминированию Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Как отмечает агентство, речь может идти о возможном допуске европейских специалистов к работам по очистке акватории от морских мин.

По данным Bloomberg, такой шаг может стать частью договоренностей о восстановлении нормального судоходства в Ормузском проливе и способствовать дальнейшему продвижению переговоров с США.