Индия отказалась от закупки российских истребителей Су-57Е, несмотря на предложения Москвы по поставке этих самолетов, заявил секретарь министерства обороны страны Раджеш Кумар Сингх. Об этом сообщает Defence Security Asia.

«Нет, мы не рассматриваем закупку самолетов «Сухого», – заявил Сингх, отвечая на вопрос о возможном приобретении новых истребителей.

Он также отметил, что Индия продолжает работу по модернизации имеющихся самолетов Су, которые выпускаются в стране по российской лицензии.

В последнее время Россия активно продвигала истребитель Су-57Е на индийском рынке, предлагая Нью-Дели не только поставку самолетов, но и организацию их производства на базе индийской компании Hindustan Aeronautics Limited с передачей технологий.

В качестве альтернативы российскому Су-57Е Индия рассматривает собственный истребитель нового поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который пока находится на этапе разработки прототипов.