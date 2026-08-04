Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за любое преступление будет отказано в получении российского гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Согласно ранее действовавшим правилам, отказ в предоставлении российского гражданства иностранцам применялся при наличии судимости за умышленные преступления. При этом получить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) не могли только лица с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

После вступления новых норм в силу ограничения будут распространяться на иностранцев с неснятой или непогашенной судимостью за любые преступления. Если такие документы уже были оформлены, при выявлении судимости они подлежат аннулированию.

При этом закон не распространяется на иностранцев, которым в России предоставлен статус беженца или политическое убежище.

Кроме того, документ вводит дополнительные требования при оформлении РВП и ВНЖ. Иностранцам потребуется предоставлять бумажный документ об отсутствии или наличии судимости с указанием преступлений, за которые они были осуждены. Такой документ должен быть выдан уполномоченными органами государства проживания мигранта не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

В случае наличия нескольких гражданств или разрешений на проживание в разных странах иностранцу потребуется предоставить документы о судимости из соответствующих государств.

Требование о предоставлении таких документов не будет распространяться на иностранцев младше 14 лет, беженцев, получивших политическое убежище в России, а также граждан, которые служили или проходят службу по контракту в Вооруженных силах РФ.