Администрация президента США Дональда Трампа готовит введение минимальной цены на импорт поликремния и связанных с ним товаров, а также новые тарифы на эту продукцию, сообщили Reuters источники, знакомые с планами.

Поликремний, используемый при производстве солнечных панелей и полупроводников, стал одним из ключевых элементов американской стратегии по снижению зависимости от Китая в сфере высоких технологий и энергетики.

Ожидается, что решение будет принято в конце августа. Новые меры призваны защитить американских производителей поликремния, включая компании Hemlock Semiconductor и Wacker Chemie, от усиления позиций Китая в цепочках поставок полупроводниковой отрасли.

Поликремний представляет собой высокоочищенную форму кремния, которая используется как при производстве солнечных панелей, так и для выпуска микросхем. Из кремниевых пластин создаются солнечные элементы, которые затем используются при сборке панелей.

Развитие производства полупроводников в США остается одним из приоритетов администрации Трампа, однако эта отрасль также зависит от солнечной энергетики. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США, на производство чипов приходится около 2,4% мирового спроса на поликремний.

По данным источников Reuters, Вашингтон рассматривает комбинированную систему ограничений, которая будет включать минимальную цену на импорт и тарифы на поликремний и связанные с ним товары.

Два собеседника агентства сообщили, что новые меры могут предусматривать компенсацию части расходов для компаний, которые инвестируют в производство кремниевых пластин и солнечных элементов в США. Сейчас Китай контролирует около 80% мировых мощностей по выпуску солнечной продукции.

Посольство Китая в Вашингтоне призвало прекратить применение тарифных мер, заявив о необходимости решать разногласия путем равного диалога.