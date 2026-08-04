Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили шаги, направленные на снижение напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, сообщили в канцелярии главы арабского государства.

В ходе беседы стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, уделив особое внимание усилиям по деэскалации между США и Ираном и сближению позиций двух стран, «что повышает шансы на достижение устойчивого дипломатического урегулирования кризиса».

Трамп высоко оценил роль Катара в продвижении дипломатических усилий и содействии диалогу между сторонами в интересах укрепления региональной безопасности.

Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул важность продолжения переговорного процесса и соблюдения всеми сторонами американо-иранского меморандума о взаимопонимании. Он также отметил необходимость поддержки международных инициатив, направленных на снижение напряженности.

Кроме того, собеседники подтвердили намерение продолжать координацию по актуальным региональным и международным вопросам.