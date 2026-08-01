30 июля Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. Предполагается, что часть произведенных нефтепродуктов будет реализовываться на внутреннем рынке Казахстана, а часть — экспортироваться обратно в Россию. При этом объемы поставок, сроки реализации проекта и перечень задействованных НПЗ пока не раскрываются.

Появление подобной инициативы напрямую связано с продолжающимся топливным кризисом в России. После серии ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, включая Омский НПЗ, Москва столкнулась с дефицитом бензина и дизельного топлива в ряде регионов. Правительство уже ввело ограничения на экспорт бензина и начало искать внешние источники компенсации выпадающих мощностей. Ранее обсуждались поставки готового бензина из Казахстана, теперь речь идет уже о переработке российской нефти непосредственно на территории соседнего государства.

С технической точки зрения Казахстан обладает необходимой инфраструктурой для выполнения подобных операций. В стране функционируют три основных крупных нефтеперерабатывающих завода — Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Их совокупная проектная мощность составляет около 17–18 млн тонн нефти в год. После проведенной модернизации предприятия значительно повысили эффективность работы, и в последние годы объем переработки приблизился к максимальным значениям. Вместе с тем свободный резерв мощностей остается ограниченным.

Именно поэтому в Казахстане уже несколько лет обсуждается необходимость масштабного расширения нефтепереработки. Правительство планирует увеличить мощность Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, расширить Павлодарский и Атырауский заводы, а также построить новый нефтеперерабатывающий завод мощностью около 10 млн тонн. В результате совокупные мощности страны предполагается увеличить примерно до 40 млн тонн в год. Само наличие столь масштабной программы свидетельствует о том, что действующих мощностей Казахстан считает недостаточными даже для удовлетворения собственного растущего спроса на нефтепродукты в среднесрочной перспективе.

По этой причине возможности Казахстана по переработке российской нефти объективно ограничены. Даже при наличии отдельных свободных производственных мощностей речь не может идти о переработке значительных объемов российской нефти, способных компенсировать существенную часть выпавших российских перерабатывающих мощностей. Скорее всего, обсуждается временная переработка относительно небольших партий сырья, позволяющая частично стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива без ущерба для обеспечения внутреннего рынка Казахстана.

Следует учитывать и логистический фактор. Наиболее вероятным участником проекта может стать Павлодарский нефтехимический завод, который исторически ориентирован на переработку западносибирской нефти и непосредственно связан с российской трубопроводной системой. Это существенно снижает транспортные издержки и позволяет организовать поставки нефтепродуктов обратно в Россию с минимальными затратами. В меньшей степени для подобных операций могут использоваться Атырауский и Шымкентский НПЗ.

Для Астаны данная схема имеет и экономические преимущества. Дополнительная загрузка НПЗ позволит увеличить доходы перерабатывающих предприятий, сохранить высокий уровень загрузки производственных мощностей и получить дополнительную прибыль от переработки российского сырья. Именно необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих предприятий Министерство энергетики Казахстана официально объясняет начавшиеся переговоры.

Вместе с тем существуют и определенные риски. Казахстан традиционно проводит многовекторную внешнюю политику и стремится избегать действий, которые могли бы быть интерпретированы как помощь России в обходе международных ограничений. Поэтому, вероятнее всего, обсуждаемая схема будет оформляться как коммерческая переработка нефти без изменения прав собственности на сырье и без нарушения действующих санкционных режимов. Кроме того, Астана будет стремиться исключить ситуацию, при которой переработка российской нефти приведет к возникновению дефицита топлива на внутреннем рынке Казахстана.

Таким образом, переговоры свидетельствуют о том, что Россия постепенно начинает использовать промышленную инфраструктуру союзников по ЕАЭС для частичной компенсации последствий ударов по собственной нефтеперерабатывающей отрасли. Однако потенциал Казахстана в этом направлении объективно ограничен. Уж слишком масштабны разрушения российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры, и слишком высоки санкционные риски для Казахстана.