Арест на Кипре 44-летнего гражданина Великобритании Рашада Султанова стал не просто первым делом, возбуждённым по новому британскому Закону о национальной безопасности. Он стал тревожным сигналом для всей Европы — наглядным свидетельством того, что иранские спецслужбы уже действуют за пределами региона, последовательно прощупывая уязвимые места западной системы безопасности.

По версии следствия, с 11 мая по 22 июня 2025 года Султанов незаконно проникал на территорию британской авиабазы Акротири, собирал сведения и передавал их Корпусу стражей исламской революции. После задержания 17 июля он остаётся под стражей в ожидании экстрадиции. Ему предъявлены обвинения в содействии иностранной разведке и незаконном проникновении на охраняемый военный объект.

Это дело обнажает сам механизм иранской разведывательной работы: вербовка отдельных лиц, их внедрение в чувствительные зоны, сбор информации и последующая передача данных КСИР. Речь идёт не о случайном эпизоде и не об инициативе одиночки, а о выстроенной системе, которая действует методично, скрытно и на перспективу.

Именно поэтому происходящее на Кипре нельзя рассматривать в отрыве от процессов, разворачивающихся в Германии. Параллель здесь не просто очевидна — она тревожна.

В Азербайджане подобная угроза была выявлена и пресечена своевременно. Речь идёт о религиозной сети, действовавшей под влиянием Ирана и известной как одно из крыльев движения «Братья-мусульмане», связанного с «Хезболлой». По имеющимся данным, её участники готовили не политическую дискуссию и не мирную религиозную деятельность, а государственный переворот террористическими методами с последующим созданием шариатского государства.

Благодаря работе соответствующих органов эта сеть была разгромлена, её планы сорваны, а деятельность прекращена. Азербайджан успел остановить угрозу до того, как она перешла из стадии скрытой подготовки в стадию открытого насилия. Вопрос в том, хватит ли такой же политической воли европейским государствам. Если они и дальше будут путать агентурную деятельность с гражданской активностью, цена этой ошибки может оказаться неизмеримо выше.

Оставшиеся на свободе за рубежом представители этой структуры не исчезли. Они обосновались в европейских странах, в том числе в Германии, и активно работают на формирование общественного мнения: якобы в Азербайджане нарушается свобода вероисповедания. Реальная цель, по сути, иная — легализовать свою деятельность, расширить влияние и создать инфраструктуру под контролем иранских спецслужб.

Показательно, что представители этой сети были приняты в Министерстве иностранных дел Германии. Берлин, таким образом, предоставляет площадку не только лицам, действующим против Азербайджана, но и структурам, находящимся под прямым влиянием и указаниями Тегерана. Один из примеров — Эльмдар Буньядов, который во время визита президента Ильхама Алиева в Германию следил за азербайджанской делегацией и, по имеющимся сведениям, готовил провокацию.

Возникает закономерный вопрос: почему немецкие власти выслушивают людей, связанных с сетью, которую в Азербайджане уже квалифицировали как инструмент иранских спецслужб? Если завтра эти лица, действуя по полученным инструкциям, совершат теракт или акт саботажа на немецкой территории, ответственность ляжет не на Баку, а непосредственно на правительство Германии.

Иран уже создаёт свои ячейки из числа азербайджанцев в Европе и даже в Грузии. Для чего они формируются, особой проницательности не требуется. Дело Султанова на Кипре наглядно демонстрирует, как работает этот механизм: внедрение, сбор разведывательной информации и её передача КСИР. Германия же, где представители иранской сети не просто чувствуют себя свободно, но и удостаиваются встреч с официальными лицами, рискует сама превратиться в удобный плацдарм для подобной деятельности. Если этот процесс не остановить сейчас, завтра может оказаться уже слишком поздно.

Более того, никто не может с уверенностью сказать, что такая работа не ведётся уже сегодня. Чем именно занимаются эти люди под прикрытием своей повседневной деятельности, какие связи выстраивают и какую информацию собирают — вопрос открытый. Фактически на глазах немецких спецслужб формируется инфраструктура влияния, управляемая из Тегерана. Но вместо того чтобы пресекать её деятельность, германский МИД принимает представителей этой сети на официальном уровне. И это уже не просто политическая близорукость — это решение, последствия которого могут оказаться крайне опасными.

Европейские страны, и в первую очередь Германия, обязаны адекватно оценить эту угрозу. Игнорирование опыта Азербайджана и урока, который даёт дело Султанова, может дорого обойтись. Ответственность за возможные последствия в таком случае будет полностью лежать на тех, кто сегодня предпочитает не замечать проблему.