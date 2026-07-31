Испания сегодня оказалась на передовой европейского миграционного кризиса. Массовый приток нелегальных мигрантов через марокканскую границу в испанский анклав Сеута стал не только гуманитарной драмой, но и вызвал серьёзные политические последствия. Мадрид был вынужден направить дополнительные силы для охраны границы, а происходящее спровоцировало новую волну дискуссий о способности Евросоюза защищать свои внешние рубежи.

Масштаб происходящего показывает, что речь идёт не о рядовом эпизоде. По данным испанских властей, только за несколько дней в Сеуту прорвались около 50 тысяч человек.

Особое внимание привлекла реакция Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони выступила с жёсткими заявлениями, предупредив, что отсутствие эффективного контроля над внешними границами ставит под угрозу всю Шенгенскую систему. На фоне кризиса итальянская сторона даже подняла вопрос о возможности принятия чрезвычайных мер в отношении Испании, а ведь ещё недавно подобный сценарий внутри Евросоюза казался практически невозможным.

Эта ситуация свидетельствует о более глубокой тенденции. Если ещё несколько лет назад нелегальная миграция воспринималась преимущественно как гуманитарный вызов, то сегодня в европейских столицах её всё чаще рассматривают через призму национальной безопасности, устойчивости государственных институтов и геополитики.

Испания уже много лет остаётся одним из главных направлений нелегальной миграции в Европу. Помимо Канарских островов, особое значение имеют испанские анклавы Сеута и Мелилья на северном побережье Африки. Это единственная сухопутная граница Евросоюза с Африканским континентом, где регулярно происходят наиболее масштабные попытки массового прорыва.

При этом проблема значительно шире событий последних дней. По данным европейской статистики, именно Испания в 2025 году приняла наибольшее число первичных заявлений о предоставлении убежища среди стран ЕС — около 141 тысячи, что составляет 21% от всех подобных обращений в Евросоюзе. Марокканская диаспора также является крупнейшей иностранной общиной страны, насчитывая свыше миллиона человек. Неудивительно, что вопросы миграции давно превратились в один из наиболее чувствительных аспектов отношений между Мадридом и Рабатом.

При этом Марокко официально считается одним из ключевых партнёров Евросоюза в борьбе с нелегальной миграцией. Брюссель уже не первый год выделяет Рабату значительные средства на укрепление пограничной инфраструктуры, оснащение береговой охраны, борьбу с контрабандистами и сдерживание миграционных потоков. По сути, сложилась модель, при которой часть функций по защите южных границ Европы фактически выполняет государство, не входящее в ЕС.

Однако такая система неизбежно порождает взаимную зависимость. Чем большую роль Марокко играет в сдерживании нелегальной миграции, тем выше становится его политическая значимость для европейских партнёров. Именно поэтому некоторые аналитики говорят о появлении у стран-транзитёров дополнительных дипломатических возможностей.

Подобные дискуссии возникали и раньше. Во время миграционного кризиса 2021 года массовый приток мигрантов в Сеуту многие европейские политики связывали с дипломатическим конфликтом между Испанией и Марокко вокруг Западной Сахары. Тогда представители ЕС прямо заявляли, что миграция не должна использоваться как средство политического влияния.

Прямых доказательств того, что нынешний кризис был сознательно спровоцирован Рабатом, нет. Однако сам факт подобных дискуссий показывает, насколько изменилась европейская оценка миграционной проблемы. Всё чаще эксперты говорят о возможности использования крупных миграционных потоков в качестве инструмента политического воздействия, если государство происхождения или транзита по тем или иным причинам ослабляет контроль над своими границами. Именно поэтому стали употребляться такие понятия, как «гибридные угрозы» и weaponization of migration — использование миграции в качестве инструмента внешнеполитического давления.

Логика сторонников этой концепции достаточно проста. Массовая нелегальная миграция способна создавать серьёзную нагрузку на систему социальной защиты, полицию, медицинские учреждения и местные бюджеты. Кроме того, подобные кризисы усиливают политическую поляризацию, способствуют росту популярности партий, выступающих за ужесточение миграционной политики, и осложняют отношения между государствами Евросоюза.

Если государство, контролирующее один из ключевых миграционных маршрутов, по тем или иным причинам снижает эффективность пограничного контроля, это неизбежно отражается на ситуации внутри Европы. По этой причине принято считать, что сотрудничество в сфере миграции постепенно превращается не только в вопрос безопасности, но и в важный элемент дипломатии, где способность контролировать миграционные потоки становится дополнительным аргументом в переговорах по самым разным вопросам — от финансовой помощи до региональной политики. Подобное переосмысление уже влияет на практическую политику европейских государств, потому что дискуссия, которая раньше велась вокруг распределения мигрантов между странами ЕС и гуманитарных механизмов их приёма, сегодня перетекла не только в вопросы охраны внешних границ, но и ускорения депортации лиц, не получивших убежища, расширения полномочий пограничных служб и борьбы с нелегальными перевозчиками.

Заявления Мелони стали лишь наиболее заметным проявлением этой тенденции. Аналогичные призывы к усилению контроля над внешними рубежами всё чаще звучат и в других европейских столицах. Одновременно усиливаются споры вокруг эффективности Шенгенской системы, которая фактически зависит от способности приграничных государств обеспечивать безопасность всего Европейского союза.

События в Сеуте показали, что миграционная проблема давно перестала быть исключительно гуманитарным вопросом. Для Евросоюза это ещё и напоминание о растущей зависимости от государств, контролирующих основные миграционные маршруты. Именно эта взаимозависимость сегодня становится предметом наиболее острых политических дискуссий.

Чем сильнее Европа нуждается в сотрудничестве со странами-транзитёрами, тем больше пространства появляется для дипломатического торга по самым разным направлениям. При этом дополнительные политические возможности возникают не только у Марокко, контролирующего один из ключевых миграционных маршрутов, но и у Испании, которая, находясь на переднем крае миграционного кризиса, получает весомые аргументы в переговорах с Брюсселем по вопросам финансирования, распределения миграционной нагрузки, укрепления внешних границ и реформирования общеевропейской миграционной политики. Даже сама возможность такого сценария уже меняет подход европейских политиков к вопросам безопасности и заставляет пересматривать миграционную политику.