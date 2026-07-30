Саудовская Аравия объявила о создании международной коалиции для защиты судоходства в Красном море от атак хуситов. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Королевства.

«Основная задача Многонациональной коалиции по морской обороне (MMDC), в которую вошли 14 государств — защита судоходства и обеспечение безопасности международных морских маршрутов в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

В министерстве обороны также отметили, что созданный альянс имеет исключительно оборонительный характер и не направлен против какого-либо государства или стороны.

Примечательно, что Персидский залив в документе не упоминается.