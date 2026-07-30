Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» впервые за 44 года работы полностью остановит деятельность из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае. Об этом он сообщил в соцсети X.

«С понедельника может начаться энергетический кризис. Для предотвращения более серьезных последствий потребуются скоординированные действия и самообладание. Мы рассчитываем на поддержку каждого», – написал Мадьяр.

По его словам, станция, обеспечивающая почти половину выработки электроэнергии в стране, с начала недели постепенно снижает мощность и сейчас функционирует менее чем на 50% от своих возможностей.

Позднее оператор атомной электростанции подтвердил, что ее полная остановка в ближайшие 24–72 часа является неизбежной.

Ожидается, что прекращение работы предприятия усилит зависимость Венгрии от импорта электроэнергии на фоне роста спроса из-за использования кондиционеров и снижения объемов внутреннего производства.

Мадьяр отметил, что импортные мощности страны находятся на уровне 3600–3800 МВт. По его оценке, этого должно быть достаточно для обеспечения потребностей Венгрии в электроэнергии в случае полной остановки АЭС «Пакш».