Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал Болгарию пересмотреть решение о временном размещении американских военных самолетов на авиабазе Безмер.

В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой глава иранского МИД заявил, что предоставление США авиабазы для размещения военной авиации, задействованной в операциях против Ирана, фактически означает участие в этих действиях. Арагчи подчеркнул, что такой шаг является «неприемлемым и противоречит традиционно дружественным отношениям между двумя странами».

Кроме того, глава иранской дипломатии провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом. В ходе беседы он отметил важность недопущения использования иностранных военных баз на территории острова для проведения операций против Ирана.

Ранее парламент Болгарии одобрил временное размещение на авиабазе Безмер до восьми американских самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военнослужащих США. В Софии заявили, что наступательное вооружение применяться не будет, а само решение не означает участия Болгарии в военных операциях.