Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал заявления ФСБ России в свой адрес и решение о включении его в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее Росфинмониторинг включил основателя Telegram Павла Дурова в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

«Россия признала меня «террористом» за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено «распространять информацию в интернете». Российские чиновники, очевидно, в замешательстве относительно того, кто может запретить кому пользоваться интернетом», – написал он в мессенджере.

Накануне Дурову были предъявлены обвинения в содействии терроризму, после чего его объявили в международный розыск. Как отмечалось, претензии связаны с отказом Telegram удалить ряд каналов, через которые, по версии следствия, осуществлялись преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, кибермошенничество и подготовка диверсий.