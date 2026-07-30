Баку решительно отвергает заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 30 июля, в котором ставится под сомнение судебный процесс по делу французского гражданина Мартина Райана и содержатся необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что расследование уголовного дела в отношении Райана проводилось в соответствии с законодательством Азербайджана, а приговор был вынесен на основании представленных доказательств и предъявленных обвинений.

По словам Гаджизаде, решение апелляционной инстанции также было принято в рамках азербайджанского законодательства и с учетом норм международного права.

Он подчеркнул, что недопустимо придавать судебным процессам политический характер, вмешиваться в деятельность судов Азербайджана, а также выдвигать обвинения в «необоснованном задержании» и «несправедливом судебном разбирательстве».

«Присутствие представителей посольства Франции на всех судебных заседаниях еще раз подтверждает прозрачность процесса», – подчеркнул Гаджизаде.

Баку призвал французскую сторону уважать суверенитет Азербайджана, его внутренние дела и независимость судебной системы, а также отказаться от необоснованных обвинений, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям.

Ранее сообщалось, что Мартин Райан, обвиняемый в шпионаже в пользу Франции, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.