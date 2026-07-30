РЖД намерены выполнять условия железнодорожной концессии в Армении, однако в случае их изменения или досрочного прекращения соглашения по инициативе армянской стороны рассчитывают на возврат вложенных инвестиций. Об этом заявил ТАСС глава компании Олег Белозеров.

«Все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», – сказал Белозерова.

Глава РЖД подчеркнул, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме выполняет обязательства, взятые в рамках концессионного договора 2008 года.

По его словам, реализация концессионного соглашения позволила Армении получить современную железнодорожную инфраструктуру, при этом государственный бюджет республики был освобожден от расходов на ее восстановление и содержание. Он добавил, что вся прибыль направлялась на развитие железной дороги, а дивиденды акционеру не выплачивались.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обратиться в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящихся в концессионном управлении компании «Южно-Кавказская железная дорога» (дочерняя структура РЖД), если урегулировать ситуацию в дружественном формате не удастся. Он также допустил, что Армения может потребовать компенсацию в размере $2 млрд в год.