Сборная России по хоккею не допущена до участия в чемпионате мира 2027 года, решение опубликовано на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Как отметили в организации, решение о недопуске было принято с учетом вопросов безопасности и обеспечения неподкупности в спорте. Кроме того, российские команды не смогут выступить в 2027 году не только на взрослом чемпионате мира, но и на молодежных и юниорских турнирах.

Сборная России не участвует в чемпионатах мира с 2022 года после отстранения, введенного решением IIHF. 28 мая Дисциплинарный совет федерации отменил это решение.