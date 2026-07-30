Влиятельный политик и бизнесмен из Ливана Антуан Сахнави может попасть под военный трибунал за контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху — он поужинал с ним 27 июля в отеле Four Seasons в Вашингтоне, сообщает новостной портал Naharnet.

Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж выдал ордер на задержание Сахнави в связи с нарушением закона о бойкоте Израиля, действующего в стране с 1955 года. В соответствии с судебной процедурой через 30 дней материалы дела могут быть переданы в военный трибунал, который вправе предъявить ему обвинение в государственной измене.

Миллиардер, объявленный в розыск, на политической арене известен как сторонник нормализации отношений с Израилем. В настоящее время он преимущественно проживает в США вместе со своей спутницей Морган Ортагус, ранее занимавшей должность заместителя спецпосланника президента США по Ближнему Востоку.

Как отмечает портал, Сахнави содействовал организации прямых переговоров между Ливаном и Израилем в Вашингтоне, где 26 июня при посредничестве США было подписано рамочное соглашение.

27 июля на мероприятии, посвященном памяти сенатора-республиканца Линдси Грэма, Сахнави и сопровождавшая его Ортагус оказались за одним столом с Нетаньяху и его супругой Сарой. Об этом первым сообщил обозреватель американского издания Axios Барак Равид. Опубликованная им фотография вызвала резкую реакцию со стороны сторонников ливанского движения «Хезболла». После этого не менее 20 адвокатов потребовали привлечь Сахнави к ответственности за «преступные связи с врагом».

Сахнави с 2007 года возглавляет совет директоров банковской группы Société Générale de Banque au Liban, а также руководит европейским банком Banque Richelieu. Он также известен как кинопродюсер, принимавший участие в создании фильмов, выдвигавшихся на премию «Оскар», и занимается медиабизнесом.